La Une de l'informatique

Une petite pause



Chers amis internautes, il est temps pour moi de faire une pause, j'en ai besoin. Aucun autre article ne sera donc posté pendant une période qui reste encore indéterminée. Je vous remercie donc de votre fidélité et vous dis à une prochaine fois.

Scrabulous c'est fini L'aventure Scrabulous et Facebook est désormais terminée. Pour rappel Scrabulous permettait de jouer au Scrabble avec d'autres sur Facebook. Pourquoi ce programme a-t-il été supprimé du réseau social ? Tout simplement parceque la société qui édite le Scrabble, qui n'est autre que Mattel, vient d'attaquer en justice les programmeurs de Scrabulous. Le motif de cette assignation en justice est tout simplement que Mattel estime que Scrabulous ressemble trop au Scrabble et que par conséquent il viole le copyright. Finalement, les éditeurs de Scrabulous ont donc décidé de retirer le jeu de Facebook. Ils lui ont donné un nouveau nom, celui de Wordscraper, et ont modifié l'apparence du jeu. Rappelons que Scrabulous était très aimé des utilisateurs de Facebook puisque c'était plus de 500 000 personnes qui y jouaient chaque jour.

Le site de Météo France fait peau neuve Vous l'avez peut-être déjà constaté. Le site internet de Météo France vient de changer de style. Mais ce que l'on retiendra surtout de ce changement c'est la désormais gratuité du site. En effet, l'ancienne version ne proposait que la prévision sur 4 jours. Pour 7 jours cela devenait payant. Aujourd'hui la météo sur 7 jours devient donc gratuite. C'est en effet grâce aux revenus publicitaires que cela a pu devenir réalité.

Hotmail s'améliorera bientôt Microsoft vient d'annoncer que son service de mail, Hotmail, subira dans quelques temps de petits changements. Tout d'abord, le service devrait être bien plus rapide, de l'ordre de 70% et plus sécurisé avec un meilleur filtre anti-spam, antivirus et anti-phishing. La messagerie instantanée sera inclue dans le webmail comme chez Gmail. L'espace de stockage devrait également augmenter chaque mois de 250 Mo environ. Enfin, une nouvelle apparence devrait voir le jour, grâce à l'interface appelée Wave 3. Interface dont on pourra changer la couleur comme bon nous semble.

Sous-titrage dans les vidéos de YouTube C'est nouveau et ça vient tout juste de sortir. Il est désormais possible de rajouter des sous-titres dans les vidéos que l'on poste sur YouTube. Pour cela rien de plus simple : en haut à droite choisissez Mon Compte, puis Mes Vidéos et sélectionner la vidéo où vous voulez rajouter des sous-titre. Ensuite cliquez sur Modifier et allez dans l'onglet Sous-titres. Les formats de sous-titres supportés sont Subviewer (.sub) et Subrip (.srt).

Sortie de la bêta 2 d'Internet Explorer 8 La deuxième version bêta d'Internet Explorer 8 est enfin arrivée. Beaucoup de nouveautés pour cette nouvelle version qui augure d'une très intéressante version finale. Microsoft aurait-il enfin compris les leçons à tirer de Firefox ? Microsoft promet que IE8 sera 4 fois plus rapide que IE7 grâce au moteur JavaScript qui sera amélioré pour l'occasion. Une "awesome bar" Comme son concurrent Firefox 3, IE8 se dote maintenant d'une barre d'adresse dite intelligente. Elle permet également de rechercher automatiquement des sites, comme un moteur de recherche.

Les accélérateurs d'informations C'est une des grandes nouveautés de IE8 : les accélérateurs d'informations qui regroupent tout un dispositif permettant de voir rapidement les informations qui nous intéresse sans devoir rechercher de nouveau le site. C'est le cas du module "Web Slices" qui affiche par exemple une miniature en temps réel d'une enchère sur eBay. Le menu contextuel se dote d'un bouton bleu lorsque l'on surligne du texte permettant de trouver rapidement sur Internet une information relative au texte surligné. Par exemple l'utilisateur peut décider d'aller consulter une cartographie ou encore une traduction. La barre de recherche de droite se voit quant à elle agrémentée de la suggestion de recherche, comme sous Firefox, signalons-le. Nouveauté pour les onglets Les onglets se dotes maintenant de couleurs. Deux onglets ayant la même couleur signifiant qu'ils sont liés. Côté sécurité La sécurité est encore bien présente dans cette nouvelle version. Le filtre anti-phishing est plus performant et un tout nouveau module de sécurité fait son apparition : une protection contre les attaques de type Cross Site Scripting (XSS). Notons également l'apparition de la navigation privée avec un module appelé InPrivate Browsing qui permet donc de ne laisser aucune trace après navigation. De meilleurs performances Microsoft promet que IE8 consommera moins de mémoire et sera plus rapide au lancement et pour le chargement des pages. En ce qui concerne la gestion des plantages susceptible de se produire, chaque onglet apparaît comme un processus. Cela permet de ne fermer que l'onglet qui a planté. Le browser sera également compatible avec beaucoup plus de standards du Web. Conclusion



Au final une nouvelle version qui promet beaucoup. Microsoft voit en effet ses parts de marché de plus en plus grappillées par Firefox, ce qui l'oblige à réagir plus rapidement.

Pour rappel IE8 devrait être disponible en version finale avant la fin de l'année.



Google intègre désormais la recherche suggérée Il y a du changement sur Google. La recherche suggérée fait son apparition. Celle-ci était déjà présente dans la barre de recherche de Firefox ou sur YouTube (filiale de Google). Techniquement, lorsque vous tapez un mot-clé le moteur vous proposera désormais des mots-clé associés ou proche en corrigeant en plus l'orthographe. Mais ce n'est pas tout puisqu'à côté de la suggestion se trouve le nombre de résultats.

Navigation privée pour Internet Explorer 8 La version bêta 2 d'Internet Explorer 8 qui devrait sortir dans les jours qui viennent sera munie d'une navigation privée. Ce module appelé InPrivate permettra de naviguer sur Internet sans laisser de trace. L'historique de navigation ainsi que tous les fichiers temporaires et cookies seront effacés après fermeture du navigateur. Ce mode que certains appel "porn mode" s'avèrera donc utile lorsque l'utilisateur ne veut pas que l'on sache sur quels sites il est allé. Utile également pour les gens qui veulent protéger leur vie privée sur le Net. IE8 réussit donc là où Firefox 3 a échoué : en effet l'idée avait surgie chez Mozilla d'implanter un tel système, mais finalement elle fût abandonnée car ce mode rentrait en conflit avec d'autres paramètres du browser. Une deuxième nouveauté fera également son apparition. Celle-ci permettra d'effacer son historique en gardant un site mis en Favoris. Enfin troisième et dernière nouveauté avec le module InPrivate Blocking qui permettra de bloquer l'envoi d'informations aux sites Web visités. Module très intéressant. A noter également que IE8 contiendra de nouvelles fonctions de gestion de l'historique. Comme vous pouvez le voir sur la capture du bas.

Les ventes de disques ne cessent de baisser Cela commence à devenir inquiétant pour l'industrie du disque en France : les ventes ont encore chuté de 22%. La cause de cette baisse ? Le piratage sur internet mais également un modèle qui commence à s'essouffler. En effet, de plus en plus de personnes préfèrent acheter leurs albums sur des sites de téléchargements légaux parceque moins chers qu'en magasin. Le support disque a donc du soucis à se faire quant à son avenir. La récente loi Hadopi ne pourra certainement rien changer à cela car la répression n'est pas la solution. Par contre certains réfléchissent sérieusement à la licence globale qui pourrait palier les pertes de l'industrie du disque. Cette dernière permettrait de taxer certains abonnements ou produits de quelques euros supplémentaires qui seraient reversés aux auteurs. Ce modèle pose tout de même lui aussi un problème : certaines personnes qui par exemple n'ont pas Internet ou alors ne téléchargent pas illégalement payeraient pour ceux qui le font, alors que la vie est déjà chère. Au final, le gouvernement doit agir vite car c'est tout un pan de la culture qui est menacé.